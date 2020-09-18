В полицию обратился мужчина, который сообщил, что неизвестный, разбив окно, пытается проникнуть в дом, расположенный на территории п. Воскресенское...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержали 39-летнего приезжего, подозреваемого в совершении серии краж имущества граждан.В территориальный отдел полиции обратился мужчина, который сообщил, что неизвестный, разбив окно, пытается проникнуть в дом, расположенный на территории п. Воскресенское.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по горячим следам недалеко от места происшествия был задержан 39-летний приезжий из ближнего зарубежья.Установлено, что подозреваемый пытался проникнуть в частный дом с целью кражи имущества, но не смог довести свой преступный умысел до конца, так как увидел, что за ним наблюдают.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 158 УК РФ «Кража».Полицейские установили причастность мужчины еще к 15 аналогичным противоправным деяниям на территории Новой Москвы. Все похищенное имущество злоумышленник успел сбыть. Общий материальный ущерб составил более 320 тысяч рублей.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Все уголовные дела были объединены в одно производство.В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57