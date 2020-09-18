Злоумышленники проникли на строительную площадку, где, взломав замок контейнера, похитили оборудование с целью дальнейшей перепродажи...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Косино-Ухтомский задержали подозреваемых в краже электрооборудования», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.С заявлением в ОМВД России по району Косино-Ухтомский обратился представитель одной из столичных компаний и сообщил, что со строительной площадки, расположенной на Оренгбургской улице, неизвестные похитили электрооборудование из контейнера, после чего скрылись. Ущерб составил более 720 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в Московской области. Ими оказались двое приезжих 28 и 29 лет.Установлено, что злоумышленники проникли на строительную площадку, где, взломав замок контейнера, похитили оборудование с целью дальнейшей перепродажи.По данному факту следствием ОМВД России по району Косино-Ухтомский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73