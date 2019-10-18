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<a href="https://33live.ru/novosti/18-10-2019-eko-zashhitnicu-gretu-tunberg-oskorbil-ukrainskij-aeroport.html" target="_blank">Эко-защитницу Грету Тунберг оскорбил украинский аэропорт</a> - Эко-активистку Грету Тунберг оскорбил аэропорт Одессы. На информационном табло появились фотографии девочки выступления в ООН, а под ними — нецензурные высказывания в ее адрес.