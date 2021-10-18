Традиционный лично-командный чемпионат аппарата ГУ МВД России по городу Москве по самозащите без оружия проходил в спортивном зале московской полиции...

Традиционный лично-командный чемпионат аппарата ГУ МВД России по городу Москве по самозащите без оружия проходил в спортивном зале московской полиции.За звание лучших состязались 67 сотрудников полиции из 16 команд подразделений. Участникам нужно было продемонстрировать боевые приёмы борьбы.По завершению чемпионата почётные гости наградили победителей и призёров.По результатам проведённых соревнований в личном первенстве места распределились следующим образом:1 место — Агузов Игорь (Центр профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД);2 место — Славинский Алексей (Центр профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД);3 место — Баранов Александр (Центр профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД).В командном зачёте:1 место — Центр профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД;2 место — Управление по работе с личным составом;3 место — Управление по контролю за оборотом наркотиков.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве