Традиционный лично-командный чемпионат аппарата ГУ МВД России по городу Москве по самозащите без оружия проходил в спортивном зале московской полиции...
Традиционный лично-командный чемпионат аппарата ГУ МВД России по городу Москве по самозащите без оружия проходил в спортивном зале московской полиции.
За звание лучших состязались 67 сотрудников полиции из 16 команд подразделений. Участникам нужно было продемонстрировать боевые приёмы борьбы.
По завершению чемпионата почётные гости наградили победителей и призёров.
По результатам проведённых соревнований в личном первенстве места распределились следующим образом:
1 место — Агузов Игорь (Центр профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД);
2 место — Славинский Алексей (Центр профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД);
3 место — Баранов Александр (Центр профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД).
В командном зачёте:
1 место — Центр профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД;
2 место — Управление по работе с личным составом;
3 место — Управление по контролю за оборотом наркотиков.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве