На реконструкцию потрачено более 47 млн рублей.

В Струнино подрядчик сорвал сроки реконструкции футбольного стадиона. На руководителя компании завели административное дело.Установлено, что во время работ на объекте планировалось переложить поле, смонтировать новую дренажную систему, уложить газон, обустроить трибуны, мачты освещения и информационное табло. На эти цели строители получили более 47 млн рублей. Дата сдачи - не позднее 30 июня текущего года. Фирма не уложилась в указанный срок. Приёмка состоялась лишь в середине сентября.За неисполнение обязательств на гендиректора организации завели дело ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. Материалы рассмотрит мировой суд.