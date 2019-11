Действующий чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 британец Льюис Хэмилтон наказан организаторами очередного этапа первенства Гран-при Бразилии. Ведущий пилот команды Mercedes оштрафован за столкновение с Алексом Албоном по ходу гонки, в результате чего его соперник лишился призовых очков.

Действующий чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" британец Льюис Хэмилтон наказан организаторами очередного этапа первенства Гран-при Бразилии. Ведущий пилот команды Mercedes оштрафован за столкновение с Алексом Албоном по ходу гонки, в результате чего его соперник лишился призовых очков.Стюарды бразильского формулического этапа признали Хэмилтона виновным в столкновении и оштрафовали на 5 секунд. Также за свой маневр британец получил два штрафных очка. В результате чемпион мира в итоговом протоколе переместился с третьей на седьмую позицию, а 3-е место на подиуме досталось гонщику команды McLaren Карлосу Сайнсу-младшему.A first podium was in sight for Alex Albon, until this