Стратегическое командование Пакистана испытало баллистическую ракету Shaheen I. Пуск провели для проверки боеготовности, сообщает агентство "Интерфакс".Посмотреть эту публикацию в InstagramPakistan today successfully conducted training launch of surface to surface ballistic missile Shaheen — 1. The launch was conducted as part of a Training Exercise, which was aimed at testing the operational readiness of Army Strategic Forces Command. Shaheen — I missile is capable of delivering all types of warheads upto a range of 650 kilometers. The training launch was witnessed by Director General Strategic Plans Division, Commander Army Strategic Forces Command, Chairman NESCOM, senior officers from Strategic Plans Division, Army Strategic Forces Command, scientists and engineers. Troops displayed a high standard of proficiency in handling and operating the potent weapon system, ensuring Pakistan’s credible minimum deterrence. #Pakistan #ISPR #Shaheen1Публикация от ISPR_Official (@isprofficial1) 18 Ноя 2019 в 1:06 PSTShaheen I относится к баллистическим ракетам малого радиуса действия. Она может нести как ядерную боевую часть, так и обычную. Дальность полета составляет 750 километров.Также сообщается, что на вооружении Пакистана стоят еще две ракеты среднего радиуса: Shaheen II и Shaheen III. Первая способна достать цель на расстояние до 2 тысяч километров, вторая – до 2750 километров.