Злоумышленник вступил в перепалку с двумя прохожими. Достав револьвер, он произвел выстрел в сторону оппонентов и скрылся...

«Сотрудники полиции ОМВД России по району Измайлово задержали 31-летнего мужчину по подозрению в хулиганстве и незаконном хранении огнестрельного оружия и патронов», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию поступило сообщение о том, что в Измайловском парке неизвестный мужчина стреляет из предмета, похожего на пистолет.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту временного проживания на 2-й Прядильной улице. Им оказался 31-летний приезжий мужчина.В ходе обыска помещения полицейские обнаружили и изъяли предмет, схожий с оружием, и 5 патронов. Согласно справке об исследовании изъятое является револьвером, переделанным самодельным способом из сигнального охолощенного оружия, и патронами к нему. Револьвер и патроны пригодны для производства выстрелов. Также в ходе осмотра жилого помещения были найдены и изъяты удостоверения и печати, которые отправлены на экспертизу.Установлено, что злоумышленник, находясь на территории Измайловского парка, вступил в перепалку с двумя прохожими. После чего он достал револьвер, произвел выстрел в сторону оппонентов и скрылся. Пострадавших в результате выстрелов нет.Отделением дознания ОМВД России по району Измайлово возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 213 УК РФ «Хулиганство» и 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73