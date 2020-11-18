По предварительным данным, для совершения преступления злоумышленники на короткий период арендовали помещение и обустроили его под офис...

«Сотрудники полиции города Москвы задержали подозреваемых в хищении 9,5 миллиона рублей у мужчины под предлогом поставки цветов.В органы внутренних дел с сообщением о противоправном деянии обратился 38-летний бизнесмен. Он пояснил, что в офисе фирмы на улице Остоженке города Москвы договорился с ее сотрудниками о поставке цветов, за что передал им требуемую сумму. Убрав деньги в сейф, продавцы попросили клиента подождать, пока товар поступит на склад. Тем временем они под разными предлогами покинули помещение. Обещанную партию цветов мужчина так и не получил.Оперативники УВД по Центральному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве совместно с коллегами из Отдела МВД России по району Хамовники задержали троих подозреваемых.По предварительным данным, для совершения преступления злоумышленники на короткий период арендовали помещение и обустроили его под офис. В момент встречи с бизнесменом под видом доставщика еды приехал курьер, который и вынес деньги незаметно для покупателя.Следствием Отдела МВД России по району Хамовники города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк