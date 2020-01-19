В некоторых камерах киевского СИЗО нет отопления, выбитые окна завешены одеялами, заключенным не хватает спальных мест, они спят по очереди.

В некоторых камерах киевского СИЗО нет отопления, выбитые окна завешены одеялами, заключенным не хватает спальных мест, они спят по очереди. Такие нарушения обнаружили в ходе мониторингового визита представители секретариата Верховной рады по правам человека и общественной организации "Украинский центр предотвращения пыток".Кроме того, в большинстве камер нет нормального света, вентиляции, питьевой воды, на стенах грибок. При этом образцовые камеры в изоляторе есть, но они не используются.Также заключенные не получают надлежащей медпомощи. В камере находились 20 человек, контактировавших с больными туберкулезом, анализы они не сдавали. Это говорит о несоблюдении требований инфекционного контроля за туберкулезом, передает РИА Новости.