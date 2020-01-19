Личность погибшего или погибшей устанавливается.

Человек погиб на пожаре в деревне Славцево Меленковского района Владимирской области.Трагедия произошла ночью 18 января в частном доме, расположенном на улице Центральная, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. Распространению пожара способствовало позднее обнаружение. Площадь возгорания составила 60 кв. метров.Во время тушения возгорания в доме были обнаружены останки человека. Личность погибшего или погибшей сейчас устанавливается. Обстоятельства произошедшего и причину предстоит установить дознавателям.