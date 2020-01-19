Установлено, что ранее подозреваемый уже привлекался к административной ответственности...

Сотрудники Отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Крюково задержали подозреваемого в продаже алкоголя подростку.В результате проверочных мероприятий полицейскими был задержан 33-летний сотрудник кафе, расположенного в 17 микрорайоне г. Зеленограда, который, находясь на рабочем месте, продал 17-летнему молодому человеку алкогольный напиток.Установлено, что ранее подозреваемый уже привлекался к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» за продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему.Отделением дознания ОМВД России по району Крюково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31