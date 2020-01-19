На турнире UFC 246 в Лас-Вегасе завершился бой между российским бойцом смешанных единоборств Аскаром Аскаровым и американцем Тимом Эллиотом. 27-летний россиянин победил соперника единогласным решением судей.

× HTML-Код для вставки в блог или сайт