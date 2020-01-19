На турнире UFC 246 в Лас-Вегасе завершился бой между российским бойцом смешанных единоборств Аскаром Аскаровым и американцем Тимом Эллиотом. 27-летний россиянин победил соперника единогласным решением судей.
<a href="https://33live.ru/novosti/19-01-2020-rossijskij-boec-mma-askarov-oderzhal-pervuyu-pobedu-v-ufc.html" target="_blank">Российский боец ММА Аскаров одержал первую победу в UFC</a> - На турнире UFC 246 в Лас-Вегасе завершился бой между российским бойцом смешанных единоборств Аскаром Аскаровым и американцем Тимом Эллиотом. 27-летний россиянин победил соперника единогласным решением судей.
[url=https://33live.ru/novosti/19-01-2020-rossijskij-boec-mma-askarov-oderzhal-pervuyu-pobedu-v-ufc.html]Российский боец ММА Аскаров одержал первую победу в UFC[/url] - На турнире UFC 246 в Лас-Вегасе завершился бой между российским бойцом смешанных единоборств Аскаром Аскаровым и американцем Тимом Эллиотом. 27-летний россиянин победил соперника единогласным решением судей.