Предприниматель Лев Парнас искал компромат о деятельности сына Джо Байдена на деньги бывшего казначея Республиканской партии США, передает канал Россия 24.

Предприниматель Лев Парнас искал компромат о деятельности сына Джо Байдена на деньги бывшего казначея Республиканской партии США, передает канал "Россия 24".У коллег из АВС оказались данные, которые Парнас хранил на смартфоне. Из его переписки следует, что поездки в Киев спонсировал нефтяной магнат из Флориды.На Украине выходец из СССР выполнял поручение личного адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани. Все эти показания переданы в Конгресс в рамках дела об импичменте.Сам Трамп заявил, что Парнаса не знает. В качестве доказательства своей близости с Трампом Парнас привел фотографию с президентом, тот ответил, что фотографируется с многими людьми.Демократы обвиняют Дональда Трампа в злоупотреблении властью и создании препятствий расследованию. Палата Представителей большинством голосов одобрила процедуру импичмента, теперь дело за Сенатом, где преобладают республиканцы. Трамп уверен, что рассмотрение дела в Верхней палате Конгресса много времени не займет.