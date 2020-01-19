Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов к диалогу с Соединенными Штатами. Об этом он заявил в интервью Washington Post, первом, как отмечает газета, данном западным СМИ с февраля прошлого года.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов к диалогу с Соединенными Штатами. Об этом он заявил в интервью Washington Post, первом, как отмечает газета, данном западным СМИ с февраля прошлого года."Если есть уважение между правительствами, независимо от того, насколько велики США, если есть диалог, обмен правдивой информацией, будьте уверены, мы можем создать новый тип отношений", — заявил Мадуро в интервью изданию.По его словам, отношения, основанные на уважении и диалоге, приносят беспроигрышную ситуацию. При этом заметные изменения возможны, если Вашингтон откроет прямой канал связи, сообщает ТАСС.В сентябре Мадуро заявлял в эфире телеканала "Россия-24", что готов к прямым переговорам с Дональдом Трампом, но для этого нужно, чтобы тот исправил ошибочную политику ведения войны против Венесуэлы.- Чтобы закончить экономическую войну, вы бы согласились на прямые переговоры с Дональдом Трампом, если он предложит?- Конечно же, да. Если бы однажды Дональд Трамп решил исправить ошибочную политику ведения войны против Венесуэлы, унаследованную им от Барака Обамы, мы были бы готовы начать процесс общения, чтобы попробовать создать отношения, основанные на уважении между правительством и властями США и правительством и властями Венесуэлы, снять ограничения в отношениях.Я правда считаю, что президента Трампа подвели в пагубной политике, которая провалилась, была разгромлена во всех ее формах и проявлениях. Пришло время задуматься и перестать причинять Венесуэле вред, восстановить ценные, уважительные отношения, отношения сотрудничества во всех сферах. Мы всегда к этому готовы, всегда!