ВСМЗ нашел удачного партнера в лице института реставрации. Возможности для совместной работы действительно велики. Институт может не только консультировать сотрудников музея, но и оказать

ВСМЗ нашел удачного партнера в лице института реставрации. Возможности для совместной работы действительно велики. Институт может не только консультировать сотрудников музея, но и оказать практическую помощь в реставрации и сохранении, например, памятников белокаменной архитектуры и коллекции предметов музейного хранения из белого камня. Более того, ГОСНИИР готов сотрудничать с музеем и по вопросам исследований. В научном