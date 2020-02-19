Президент России Владимир Путин освободил от должности своего помощника Владислава Суркова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля. В документе отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент России Владимир Путин освободил от должности своего помощника Владислава Суркова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля. В документе отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.Ранее появилась информация о том, что Владислав Сурков ушел в отставку. Причиной этого стали якобы изменения политики на украинском направлении. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что указ об отставке политика еще не подписан. При этом в Кремле подчеркнули, что никаких изменений курса России на украинском направлении не существует. При этом Песков рассказал, что заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак будет теперь заниматься украинским направлением.