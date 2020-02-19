Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался матчем в Нур-Султане. Барыс принимал новосибирскую Сибирь и проиграл 1:2.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался матчем в Нур-Султане. "Барыс" принимал новосибирскую "Сибирь" и проиграл 1:2.Вплоть до 50 минуты на табло сохранялись нули. Но нападающий "Сибири" Егор Миловзоров сумел отправить шайбу в ворота хозяев. Сибирякам не хватило пяти секунд, чтобы одержать победу в основное время. Линус Виделль сравнял счет, и потребовалось дополнительное время. Но два очка достались гостям. Победу "Сибири" принес бросок защитника Юрки Йокипакки."Сибирь" набрала 70 очков и занимает пятое место в Восточной конференции. "Барыс" с 80 очками расположился двумя строчками выше.