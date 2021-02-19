С заявлением о грабеже обратился менеджер сетевого магазина. Мужчина рассказал, что неизвестный открыто похитил с полок продукты питания, а после чего скрылся...

Участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Щербинский» г. Москвы задержали подозреваемого в грабеже и кражах из сетевого магазина.В дежурную часть МО МВД России «Щербинский» г. Москвы с заявлением о грабеже обратился менеджер сетевого магазина, расположенного в поселке Знамя Октября. Мужчина рассказал, что неизвестный открыто похитил с полок продукты питания, а после чего скрылся.В результате отработки жилого сектора участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Щербинский» г. Москвы недалеко от места происшествия задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний приезжий.Установлено, что задержанный также причастен к совершению двух краж из одного продуктового магазина.По данным фактам дознанием МО МВД России «Щербинский» г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 161 УК РФ «Грабеж» и статьями 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57