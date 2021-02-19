Директор облздрава Елена Утемова довела до жителей региона позицию Минздрава РФ в части определения приоритетов при проведении вакцинации от коронавируса.

Директор облздрава Елена Утемова довела до жителей региона позицию Минздрава РФ в части определения приоритетов при проведении вакцинации от коронавируса.В первую очередь необходимо иммунизировать граждан категории 65+. Эти люди нередко имеют букет сопутствующих заболеваний, являясь наиболее уязвимой группой. Директор Департамента здравоохранения обратила особое внимание на необходимость госпитализации пациентов из групп риска.«Учитывая снижение уровня заболеваемости и достаточный резерв коечного фонда, госпитализация граждан в возрасте 55+, страдающих сахарным диабетом с подтверждённым ковидом, и граждан 65+ с коронавирусом является обязательной. Безусловно, гражданин может отказаться от госпитализации. Задача родственников – убедить таких пациентов в необходимости лечь в больницу, чтобы минимизировать риски развития тяжёлых осложнений», – отметила глава медицинского ведомства.Прививочная кампания во Владимирской области продолжается в плановом порядке, сообщил сегодня курирующий социальный блок вице-губернатор Сергей Шевченко. Всего на сегодняшний день в регион поступило более 44,7 тыс. доз вакцины. До конца февраля должно поступить ещё 16 тыс. доз препарата. Но есть случаи задержки поставки вакцины от коронавируса. Медицинские организации просят записывающихся на прививку граждан обязательно указывать свой номер телефона, чтобы у медиков была возможность предупредить о переносе сроков вакцинации.На прошлой неделе Департамент здравоохранения подписал с Минздравом России соглашение о дополнительном выделении региону 54 млн рублей на закупку лекарственных препаратов для амбулаторных пациентов с Covid-19 в соответствии с новыми схемами лечения этой болезни. Объём финансирования по сравнению с ноябрём-декабрём прошлого года увеличен. Закупочные мероприятия планируется завершить 20 февраля.На сегодняшний день все медицинские организации имеют достаточный объём лекарств для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Поскольку схема лечения изменилась, то не пополняются запасы только тех препаратов, которые уже исключены из неё Минздравом. Руководители территориальных штабов контролируют наличие лекарственных препаратов на местах.