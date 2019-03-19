Борис Дубровский, губернатор Челябинской области, подал в отставку. В своем заявлении он рассказал, что направил соответствующее прошение президенту Владимиру Путину.

Борис Дубровский, губернатор Челябинской области, подал в отставку. В своем заявлении он рассказал, что направил соответствующее прошение президенту Владимиру Путину. "Уверен, что поступаю правильно", — приводит слова Дубровского ТАСС."Челябинская область — замечательный регион, — отметил Дубровский. — И я счастлив, что имел возможность вложить свой труд на благо нашего края".РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова сообщает, что Владимир Путин принял отставку Дубровского. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Алексей Текслер, ранее занимавший пост первого заместителя министра энергетики России.Между тем Федеральная антимонопольная служба выявила ряд нарушений, допущенных губернатором Борисом Дубровским. Речь идет об антиконкурентном соглашении между Дубровским, министерством дорожного хозяйства области и компанией "Южуралмост".Из-за этого в период с 2015 по 2018 годы более 90 процентов контрактов на строительство дорог области было заключено с компанией "Южуралмост", которая, таким образом, стала монополистом.Кроме того, в рамках антиконкурентного соглашения, заключенного "Южуралмостом" с челябинским министерством дорожного хозяйства, компания выиграла десять аукционов, проводимых ведомством. Общая сумма их составила почти 2,4 миллиарда рублей, при этом цена контрактов была снижена всего на полтора процента. Министерство, нарушая законодательство о контрактах, неоднократно отклоняло заявки "соперников" "Южуралмоста", заключая с компанией поставки даже несмотря на предписания Челябинского управления антимонопольной службы.В ближайшее время информация о нарушениях будет направлена в МВД и Генпрокуратуру, сообщил заместитель руководителя ФАС РФ Андрей Цариковский.Пресс-секретарь Дубровского Дмитрий Федечкин отмечает, что бывший губернатор намерен отстаивать свою правоту в суде.