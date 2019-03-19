В Дагестане не осталось активных участников незаконных вооруженных формирований, заявил начальник управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов. Они все уничтожены, пояснил Баачилов. Но пока в северокавказской республике остается очень большая база пособников.

В Дагестане не осталось активных участников незаконных вооруженных формирований, заявил начальник управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов. Они все уничтожены, пояснил Баачилов. Но пока в северокавказской республике остается очень большая база пособников.При этом в Сирии на стороне террористических банформирований, по словам Магомеда Баачилова, воюют примерно 1300 дагестанцев. Это приблизительная цифра, сообщает "Интерфакс". Часть этих боевиков уже уничтожена, но всегда есть молодые люди, которые под видом туристов умудряются покинуть Дагестан и присоединиться к боевикам.При этом начальник дагестанского управления Росгвардии отметил, что в Сирию сейчас попадают не только жены экстремистов и боевиков по зову мужей, но и выезжают незамужние молодые девушки в возрасте 18-25 лет. Они попадают в смертельные ловушки в интернете, где их обрабатывают вербовщики, обещая золотые горы.Магомед Баачилов обратился к родителям, чтобы следили за детьми, контролировали, с кем они ведут общение по интернету и в какие интернет-сообщества вступают.