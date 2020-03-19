Спешка привела на кладбище 40-летнего жителя дагестанского Избербаша и его 31-летнюю спутницу - они погибли в столкновении легковушки с локомотивом. Камера регистратора сняла страшный момент.

Спешка привела на кладбище 40-летнего жителя дагестанского Избербаша и его 31-летнюю спутницу — они погибли в столкновении легковушки с локомотивом, уточнили в республиканском управлении МВД. Камера регистратора сняла страшный момент.Авария произошла около 17 часов 18 марта на улице Лермонтова — переезд здесь не оборудован ни шлагбаумами, ни барьерами. Водители дождались, пока мимо проследует электричка и практически тут же тронулись с места, невзирая на красный сигнал светофора.Судя по представленным кадрам, погибший владелец Iran Khodro Samand пошел на обгон попутчиков, выехал на встречную полосу и первым оказался на переезде. В этот момент появился двигавшийся на высокой скорости локомотив. Он снел легковушку, как пушинку, после чего протащил с десяток метров и отправил в кювет.Находившиеся в салоне мужчина и женщина скончались до приезда скорой помощи.