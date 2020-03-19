На озере Байкал туристы помогли нерпе, потерявшей досуп к воде: люди выдолбили лед, сделав лунку внушительного диаметра, и аккуратно подвели к ней животное.

На озере Байкал туристы помогли нерпе, потерявшей доступ к воде. Животное растеряно ползало по льду, стараясь убежать от людей, однако скрыться ему было некуда."Эта дурочка потеряла дыру!, — заявил снимающий нерпу на видео путешественник. — Первый раз такое вижу!" Туристы решили помочь животному.Люди остановились, выдолбили лунку внушительного диаметра, а затем осторожно подвели к ней испуганную нерпу, которая тут же поняла, что надо делать, нырнула и уплыла.