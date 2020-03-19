Первая команда московского футбольного клуба Спартак ближайшую неделю проведет без тренировок. Занятия основы приостановлены в связи с паузой в чемпионате России. Об этом сообщил официальный сайт красно-белых.

Первая команда московского футбольного клуба "Спартак" ближайшую неделю проведет без тренировок. Занятия основы приостановлены в связи с паузой в чемпионате России. Об этом сообщил официальный сайт красно-белых.В заявлении клуба говорится, что футболисты "Спартака" переходят на индивидуальные занятия в домашних условиях. Полноценный тренировочный процесс столичной команды возобновится 26 марта.Ранее Российский футбольный союз сообщил о приостановке всех соревнований под эгидой организации до 10 апреля включительно. Эти меры направлены на борьбу с распространением коронавируса.