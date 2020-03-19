Российские туристы вылетят из столицы Черногории до конца дня — рейс Аэрофлота вернёт на родину фактически заблокированных в Подгорице. Туда же, но уже автобусами, через несколько минут отправятся россияне из Тивата. В МИДе подтвердили: тех, кто ещё в дороге, эвакуируют рейсами S7 и Победы.

Российские туристы вылетят из столицы Черногории до конца дня — рейс "Аэрофлота" вернёт на родину фактически заблокированных в Подгорице. Туда же, но уже автобусами, через несколько минут отправятся россияне из Тивата. В МИДе подтвердили: тех, кто ещё в дороге, эвакуируют рейсами S7 и "Победы". В аэропорту филиппинского Себу, где уже несколько суток находятся почти 90 наших соотечественников — заканчиваются вода и предметы личной гигиены. Сотни россиян ждут в Аргентине, Перу, Индии, Шри-Ланке, Азербайджане и Грузии.Черногория, где до вчерашнего дня не было выявлено ни одного заболевшего, выглядит так же пустынно, как остальная Европа. Все туристы разъехались, кроме россиян. Их здесь около двух тысяч, и вот уже несколько дней им не дают возможности улететь домой."Мы имеем право здесь находиться у нас есть билет. — Здесь нет самолёта, не будет", — из общения россиянки с охранником аэропорта.Более 100 человек выпроводили на улицу, кто-то там и заночевал. В гостиницы не пускают без справок об отсутствии коронавируса.У мужа Екатерины Калашниковой — рак, ему нужен специальный препарат, которого в черногорских аптеках не оказалось."Это лекарство жизненно необходимо, мы без него не можем. То есть, мы запланировали, что вернёмся в Москву и начнём новый курс химиотерапии", — говорит женщина.От черногорских властей ничего по сути и не нужно — разрешить вылет российским бортам. Правда вот самой Черногории, как выяснилось, от России что-то было нужно. А именно, чтобы Россия сначала вывезла своими самолетами и за свой счет черногорских граждан из Москвы."Мы столкнулись с ситуацией абсолютно беспрецедентной. То есть, ответственность за черногорских граждан в России была переложена черногорскими властями на Россию же", — заявила Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел РФ.По последним данным, посольство получило согласие на отправку самолетов."Самолет за ними вылетает в течение часа. Обратно же в московский аэропорт Шереметьево он прибудет после трех часов утра", — пояснила Юлия Спивакова, пресс-секретарь авиакомпании "Аэрофлот".А это Чили, где на круизном судне заперты туристы. Команда российских радиолюбителей следовала на остров Веллингтон, но сойти на берег им не дали."Полицейские машины дежурят, чтобы никто не сбежал, так нам даже на палубе появляться запрещают. Что делать дальше, мы не знаем, потому что аэропорт Сантьяго закрыт", — говорит мужчина.Филиппины, остров Себу. В терминале аэропорта здесь уже несколько дней живут наши соотечественники."Мы сейчас здесь сидим просто как заложники и не знаем, либо нам покупать мачете и строить бунгало, либо мы сможем улететь отсюда", — говорит молодой человек.На острове Боракай тоже есть наши соотечественники. Им повезло чуть больше, есть, где жить, во всяком случае.Станислав исследует коридоры опустевшего хостела: "Абсолютно пустые комнаты, нежилые, никого нету".За границей находится около 100 тысяч организованных туристов из России. МИД призывает россиян оценивать риски, планируя поездки. Уехать-то еще можно, но вернуться обратно — не факт. Все меняется стремительно. Например, пока Турция еще выпускает — надо уезжать."Наше генеральное консульство Российской Федерации призывает всех граждан покинуть территорию Турции. Я совершенно с этим согласна", — говорит женщина.И, похоже, ситуация с запертыми в разных точках мира россиянами проще не становится. Во Вьетнам только этим утром прилетели 150 российских туристов и попали в помещения-изоляторы. Впереди у них вместо моря две недели карантина.