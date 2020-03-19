Жители Кузбасса не могут выбраться из Перу. Международный перелет должен был состояться на 17 марта. Однако попасть на регистрацию у Влада Табашникова не получилось, передает ГТРК Кузбасс.

Жители Кузбасса не могут выбраться из Перу. Международный перелет должен был состояться 17 марта. Однако попасть на регистрацию у Влада Табашникова не получилось, передает ГТРК "Кузбасс".Как рассказал кемеровчанин, часть терминала оцеплена военными в касках с оружием и щитами. Мужчина также утверждает, что в настоящий момент закрыта воздушные, наземные и морские пути из страны. С просьбой о помощи турист обратился в посольство Российской Федерации.