Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 19 марта, провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране. Во время выступления глава белорусского государства напомнил о своих советах, как предотвратить заражение коронавирусом, а также рассказал анекдот про руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 19 марта, провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране. Во время выступления глава белорусского государства напомнил о своих советах, как предотвратить заражение коронавирусом, а также рассказал анекдот про руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского.Ранее Лукашенко дал советы по профилактике COVID-19. По его словам, для защиты необходимо не только часто мыть руки, но и ходить в баню, а также выпивать в день 40-50 грамм водки в пересчете на чистый спирт, чтобы "травить вирус".Теперь Лукашенко решил пошутить про Жириновского, который раскритиковал белорусского лидера за своеобразные рекомендации профилактики. Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса. На это супруга политика отметила, что тот ведь только что раскритиковал белорусского президента. Жириновский, в свою очередь, отметил: "Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит". После этого супруга российского политика сказала, что по-русски сто грамм пьют после бани. На это Владимир Вольфович отметил, что будет пить "по-еврейски": сто грамм до бани и сто грамм после.Александр Лукашенко, рассказав анекдот, попросил извинения у Владимира Вольфовича, поскольку не мог себе не позволить рассказать "эту быль", сообщает БелТА.Белорусский президент во время совещания также заявил, что самая страшная эпидемия — это паника.Ранее Россия объявила о закрытии границы с Белоруссией, что, в свою очередь, не понравилось Лукашенко. Александр Григорьевич признался, что такое решение стало для него неожиданным.