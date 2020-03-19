Правительство и ЦБ будут снижать волатильность финансового рынка, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Правительство и ЦБ будут снижать волатильность финансового рынка, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства."Совместно с Банком России мы будем снижать волатильность финансового рынка", — отметил глава правительства.Власти примут дополнительные меры "для нормализации ситуации ", подчеркнул он.Российские банки обладают достаточным запасом ликвидности для стабильной работы и выполнения обязательств, сообщили в ЦБ РФ.Регулятор предоставляет ликвидность банкам и помогает рынку сохранить стабильные ставки вблизи ключевой ставки Банка России.ЦБ РФ контролирует ситуацию и будет предоставлять или абсорбировать ликвидность с учетом потребностей рынка.