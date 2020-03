На фоне пандемии коронавируса врачи призывают людей, прежде всего, к гигиене. В частности, они напоминают о необходимости как можно чаще и тщательнее мыть руки. В Сети знаменитости запустили акцию с хэштегами #washyourhands и #МойДоДырЧеллендж, к которой присоединились и российские актеры и певцы.

На днях австралийский актер, певец и продюсер, наиболее известный по роли супергероя-мутанта Росомахи из "Людей Икс" Хью Джекман опубликовал в своем "Инстаграме" видео с мытьем рук и призывом к другим людям помнить о гигиене.Посмотреть эту публикацию в InstagramTake 2. You're ALL absolutely right. Turn off the tap whilst washing your hands. Smart, healthy practices for yourself .. and the planet.