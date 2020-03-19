Злоумышленники похитили двоих мужчин, которых удерживали в одном из гаражей и требовали сообщить нужную им информацию...

Оперативниками УУР ГУ МВД России по г. Москве задержан обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ. Фигурант находился в федеральном розыске более 7 лет.В феврале 2012 года в городе Нягань (ХМАО) было совершено ограбление ювелирного салона. По имеющейся информации, сын хозяйки магазина решил самостоятельно найти виновных. За помощью он обратился к своим знакомым. Вместе они похитили двоих мужчин, которых удерживали в одном из гаражей и требовали сообщить информацию о грабителях. Узнав необходимые сведения, отпустили потерпевших.По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 105 и 126 УК РФ. Обвинение одному из фигурантов предъявлено заочно и он объявлен в розыск.В результате оперативно-розыскных мероприятий спустя семь лет московскими полицейскими было установлено местонахождение разыскиваемого, и он задержан на Нагатинской набережной столицы.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-91-27