Граница между США и Канадой по обоюдному согласию временно закрывается. Об опускание шлагбаума на северной границе Соединенных Штатов заявил американский президент Дональд Трамп. Он не уточнил, чем вызвано такое решение.

Граница между США и Канадой по обоюдному согласию временно закрывается. Об опускание шлагбаума на северной границе Соединенных Штатов заявил американский президент Дональд Трамп. Он не уточнил, чем вызвано такое решение.При этом Трамп призвал воздержаться от не представляющих важности перемещений через границу. Трамп у себя в Twitter обещал, что подробности этого решения последуют позже. Кроме того, 45-й президент США заверил, что торговлю пограничные ограничения не затронут.We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020Вероятнее всего причиной закрытия границы между североамериканскими штатами и южными провинциями Канады стала пандемия коронавируса COVID-19. Она охватила уже 170 стран. В мире число заболевших превысило 204 тысячи человек. Более 8200 заболеваний завершились гибелью пациентов.В США выявлены свыше 6 тысяч 500 случаев заболевания коронавирусом. 114 человек от осложнений инфекции скончались. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 13 марта обратился к нации из-за коронавируса. Он пообещал экономическую поддержку предприятиям, теряющим деньги на пандемии. Сам Джастин Трюдо, у которого супруга заразилась коронавирусом, призвал канадцев не покидать страну без необходимости, а сам ушел на добровольный 14-дневный карантин.