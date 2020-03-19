Если нарушитель заразил здорового человека — год тюрьмы. В Израиле считают, что года недостаточно, минимум три.

Если нарушитель заразил здорового человека — год тюрьмы. В Израиле считают, что года недостаточно, минимум три.Вместе со специальной группой полиции мы отправляемся на патрулирование улиц Ашдода, на предмет соблюдения правил карантина. Для этого у полицейских есть специальная база данных, они также ориентируются на сообщения соседей и знакомых.Только недавно служба контрразведки Шабак сообщила об использовании антитеррористических, цифровых технологий для отслеживания контактов заражённых короновирусом.По звонку бдительных граждан накануне разогнали свадьбу, где беспечно веселились 150 человек, заведя уголовное дело на организаторов торжества. На борьбу с нарушителями карантина брошена большая часть личного состава полиции. Тем более, что в дни пандемии уровень обычной преступности в стране упал в разы."На данный момент открыто более 60 уголовных дел против людей, которые не соблюдают режим изоляции и карантина. Это первое. Им грозит до семи лет. Это статья, которая говорит о целенаправленном заражении людей вирусом", — пояснил Михаэль Зингерман, представитель полиции Израиля.Опустевшие улицы, безлюдные парки и детские площадки. Ещё нет полного запрета на работу и перемещения — его обещают ввести в ближайшие дни, но уже сейчас в открытых продовольственных магазинах и аптеках нельзя собираться больше десяти, при обязательном соблюдении дистанции."Мы сейчас проверим как соблюдаются предписания Минздрава в этих торговых точках. У нас есть информация, что здесь возможны нарушения", — говорит полицейский.В магазинах практически пусто. Израильтяне, не дожидаясь тотального карантина, остаются дома. Здесь всерьёз отнеслись к рекомендации не покидать дом, не встречаться на улицах, не ходить в гости.Это для тех обитателей ортодоксальных кварталов, которые принципиально не смотрят телевизор и не пользуются Интернетом. Раввин через громкоговоритель доносит до своих адептов инструкции Минздрава.Чем больше берётся проб, тем больше людей отправляются в больницы. Число выявленных носителей короновируса в Израиле стремится к 500. В тяжелом состоянии не больше 10."Мы уже сейчас оборудуем корпус для тяжело больных, с отдельным приемным покоем. Процент тяжелых и смертности сейчас совсем не такой как был в Китае. Цифры гораздо ниже. И если смотреть с эпидемиологической точки зрения, эта болезнь гораздо легче, чем мы думали вначале", — рассказал Афек Арнон, профессор, заместитель директора клинического центра Шиба.Главный принцип работы медиков — изоляция и отсутствие контакта с больными.Беньямин Нетаньягу проводит теперь заседания правительства по видеосвязи.Все школы и университеты страны перешли на удаленное обучение. Закрыты сады. Предприятиям предписано в разы сократить присутствие сотрудников.Аэропорт имени Бен Гуриона пуст. Национальная авиакомпания El Al отправила пять с половиной тысячи сотрудников в неоплачиваемый отпуск.