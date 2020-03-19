Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 1 мая отменить выездные проверки бизнеса, включая налоговые и таможенные, сообщается в тексте поручения главы правительства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 1 мая отменить выездные проверки бизнеса, включая налоговые и таможенные, сообщается в тексте поручения главы правительства."Федеральным органам исполнительной власти приостановить до 1 мая 2020 года назначение проверок", — следует из поручения Мишустина.Поручено приостановить выездные налоговые и таможенные проверки. Исключение составляют только проверки в случае "причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и проверки для выдачи разрешений, лицензий.Глава правительство поручил Минэкономразвития России проработать с Генпрокуратурой России возможность "минимизации количества внеплановых проверок".