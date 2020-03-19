Воронежский суд утвердил размер компенсации семье погибшей от кровопотери пациентки. Об этом сообщает ГТРК Воронеж.

Воронежский суд утвердил размер компенсации семье погибшей от кровопотери пациентки. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж".Напомним, трагедия произошла осенью 2017 года. 39-летняя Екатерина Тараканова в связи с выкидышем оказалась в БСМП №1. Врач не заметил большой кровопотери, и пациентка скончалась. У женщины осталось четверо детей.Гинеколога, по вине которого погибла пациентка, судили. Но дело было прекращено из-за срока давности. Родственники погибшей обратились в суд с требованием компенсации морального ущерба. В гражданском иске указывались суммы: мужу — 1 млн рублей, каждому ребенку — по полтора миллиона.В результате судебных разбирательств размер компенсаций был уменьшен. По решению Советского районного суда, мужу погибшей больница обязана выплатить 500 тысяч, детям — по 700 тысяч каждому.По мнению Татьяны Учавы, представлявшей на суде интересы семьи погибшей, сумма выплаты должна была быть больше. В судебной практике в подобных случаях пострадавшим начислялись более крупные компенсации.