В интервью для проекта 20 вопросов Владимиру Путину президент отметил, что не согласен с теми, кто называет его царем. Отвечая на вопрос, как он относится к тому, что его называют царем, президент ответил, что это не соответствует действительности: Я же работаю каждый день, я не царствую.

В интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" президент отметил, что не согласен с мнением тех, кто называет его царем. Президент отметил, что это не имеет ничего общего с действительностью: "Я работаю каждый день, я не царствую".Президент, пребывающий у власти уже 20 лет, рассказал, что понятия не имел, что он будет занимать государственные посты так долго.Относительно возможности сойти с дистанции в какой-то момент, то по словам российского лидера, у него есть чувство ответственности за происходящее, а также за то, как в дальнейшем все будет происходить.Вопрос о своем статусе после истечения срока полномочий в 2024 году глава государства считает преждевременным . "Ответ на него будет зависеть от желания россиян", — сказал Путин.