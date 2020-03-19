Владимир Путин поддержал идею о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов Великой Отечественной войны. Предложение прозвучало во время встречи президента с губернатором города Михаилом Развожаевым.

Владимир Путин поддержал идею о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов Великой Отечественной войны. Предложение прозвучало во время встречи президента с губернатором города Михаилом Развожаевым."Само понимание, что они, жители осажденного Севастополя, будут считаться ветеранами Великой Отечественной войны, очень важно для этих людей", — пояснил губернатор, отметив, что люди попросили его обратиться с этим вопросом к главе государства."Хорошо", — ответил Владимир Путин, передает ТАСС.На данный момент в городе проживают 1217 жителей осажденного Севастополя, все они получают поддержку из регионального бюджета.