Задержанные разыскивались за совершение преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких...

Оперативниками уголовного розыска УВД по ЮАО и районных ОМВД УВД юга столицы при участии участковых уполномоченных полиции задержаны 20 человек, находившихся в розыске.В ходе проведения межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия полицейские УВД юга столицы задержали 20 человек, находившихся в розыске. Задержанные разыскивались за совершение преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких не только на территории Российской Федерации, но и на территории своих стран.Среди задержанных оказался 56-летний приезжий. Злоумышленник почти 10 лет находился в федеральном розыске за совершение особо тяжкого преступления, совершенного на территории Московской области.О всех задержаниях сообщено инициаторам розыска.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22