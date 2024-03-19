Жителям Владимирской области сделают перерасчет за отопление Жителям 33 региона сделают перерасчет...

Жителям Владимирской области сделают перерасчет за отоплениеЖителям 33 региона сделают перерасчет за отопление за 2023 год. Об этом сообщили во Владимиртеплогазе.Счета с корректировкой получат жильцы 783 многоквартирных домов. Из них 705 домов получат возврат денежных средств - более 106 миллионов рублей.А 78-ми МКД придет доначисление - в общей сумме придется доплатить около 7 миллионов рублей.Корректировка коснется домов, где платят за тепло каждый месяц равными частями весь год. Узнать подробности по конкретным адресам можно на сайте компании.Читайте также:Как во Владимирской области уменьшить цифры в квитанциях за отопление?«А у нас в квартире газ»: во Владимирской области в 2024 году газифицируют более 100 населенных пунктов