Потерпевший обратился в ломбард для оценки приобретенных монет, и там ему сообщили, что монеты не представляют никакой ценности...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы совместно с оперативниками УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали ранее судимого 24-летнего мужчину, который под предлогом продажи старинных монет похитил денежные средства у гражданина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ходе следствия установлено, что 24-летний фигурант уголовного дела предложил потерпевшему приобрести якобы старинные монеты по выгодной цене. Мужчина согласился и перед тем как отдать деньги, решил проверить их в ближайшем ломбарде. После того, как специалист подтвердил подлинность нескольких монет, потерпевший согласился на покупку 29 штук и передал деньги обвиняемому.Позднее потерпевший вернулся в ломбард для повторной оценки, где ему сообщили, что купленные монеты не представляют ценности, после чего он обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на бульваре Дмитрия Донского. Им оказался ранее судимый приезжий.Следствием ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности обвиняемого.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93