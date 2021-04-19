В среду 19 апреля в регионе сгорело два дачных дома. В них погибли люди. Около 10 утра в селе Небылое на 32 квадратных метрах сгорела дача. О пожаре спасателям сообщили поздно, пламя успело

В среду 19 апреля в регионе сгорело два дачных дома. В них погибли люди. Около 10 утра в селе Небылое на 32 квадратных метрах сгорела дача. О пожаре спасателям сообщили поздно, пламя успело охватить дом по всей площади. Внутри сгоревшего здания был обнаружен погибший мужчина. Его личность устанавливают. Тушили пожар 10 человек и 3 единицы