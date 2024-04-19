За прошедшие сутки в органы внутренних дел поступило более 10 сообщений о хищениях денег, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Сотрудники полиции напоминают об участившихся случаях дистанционных мошенничеств и краж. За прошедшие сутки в органы внутренних дел региона поступило более 10 сообщений о хищениях денег, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.В городе Владимире более 600 000 рублей лишилась местная жительница. Женщина поверила в возможность легкого заработка и перевела аферистам деньги через онлайн приложение.Более 30 000 рублей отдала мошенникам жительница Камешковского района – неизвестные связались с ней чате популярного мессенджера и убедили, что эти деньги необходимы для получения выигрыша.Жительница Гусь-Хрустального района перевела незнакомому абоненту более 50 000 рублей. Злоумышленник представился продавцом одежды, однако товар потерпевшая так и не получила.В Кольчугино в отдел полиции обратилась женщина, пояснившая, что у неё похитили почти 20 000 рублей. Заявительница отозвалась на предложение о подработке на одном из маркетплейсов, однако, после перевода денег «работу» так и не получила.В Муроме 345 000 рублей лишился мужчина, поверивший словам неизвестных о необходимости перевода денег на «безопасный» счет.Что же должно вас насторожить? На что надо обратить внимание при поступлении вам на телефон звонка или сообщения от неизвестного абонента:- доверительные отношения. Чтобы наладить контакт, мошенники обращаются к вам по имени и отчеству, повторяют их в ходе разговора. Они говорят вежливо, спокойно и уверенно;- звонок от значимого лица. Телефонные мошенники представляются сотрудниками внушающих доверие служб и организаций: полиции, ФСБ, службы безопасности банка и т.д. Для большей убедительности они называют себя по имени, отчеству и фамилии, а их должность звучит не иначе как «главный специалист» или «майор»;- страх потери. Когда вам говорят, что кто-то пытается украсть деньги с вашего счета или сообщают, что ваш близкий человек попал в беду – это заставляет вас нервничать и терять способность мыслить рационально;- срочность. Злоумышленник торопит, не дает сосредоточиться, запрещает советоваться с родственниками или друзьями. Задача мошенника - не оставить вам возможности обдумать ситуацию;- запугивание. Вам говорят, что ни в коем случае нельзя класть трубку, иначе ваши деньги уйдут на другой счет (казалось бы, какая связь?) или ваш попавший в беду родственник окажется в тюрьме, угрожают уголовной ответственностью за отказ от сотрудничества с правоохранительными органами.Сотрудники региональной полиции рекомендуют проявлять здравомыслие и бдительность, чтобы не стать очередной жертвой телефонных аферистов. Не отвечайте на сомнительные звонки и не вступайте в контакт с неизвестными вам людьми, не скачивайте подозрительные приложения на телефон, не переходите по ссылкам, не верьте в фантастические обещания. Всегда будьте на связи с родными, коллегами. Перепроверяйте всю поступающую вам информацию.