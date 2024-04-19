Как сообщили в мэрии, с 1 мая этого года платежные квитанции за воду будет выставлять МУП «Владимирводоканал». До 10 мая потребителям необходимо оплатить счет за апрель, который прислал

Как сообщили в мэрии, с 1 мая этого года платежные квитанции за воду будет выставлять МУП «Владимирводоканал». До 10 мая потребителям необходимо оплатить счет за апрель, который прислал «ЕРКЦ». С 1 мая по всем вопросам, касающимся начисления платы за услуги и ввода приборов учета, необходимо обращаться во «Владимирводоканал». Туда же до 23 мая потребители должны