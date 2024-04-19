Смотрите Вести в 9.00: в регионе готовятся к борьбе с шелкопрядом Уничтожить в зачатке - С...

Смотрите "Вести" в 9.00: в регионе готовятся к борьбе с шелкопрядом"Уничтожить в зачатке"- С этим вредителем только так. В Гусь-Хрустальном районе началась борьба с шелкопрядом. Пока вручную. Что еще в планах?"Донор-звучит гордо"- Они спасают человеческие жизни. Кто может стать донором? И сколько сейчас тонн крови хранится в областной станции переливания?"Сто лет тому вперед"- И космическая премьера про дружбу и любовь. Сто лет тому вперед. Как оценили новую картину владимирские зрители?