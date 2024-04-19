Обвиняемый 13 раз осуществил незаконные операции с чужой банковской картой и похитил деньги у женщины, которая гостила у его сожительницы.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, которому предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ.В ходе следствия установлено, что в ноябре прошлого года обвиняемый нашел у торгового центра утерянную банковскую карту и 13 раз осуществил незаконные операции, оплатив свои покупки в магазинах.Также установлено, что фигурант совершил кражу денег из кармана куртки потерпевшей, которая гостила у его сожительницы.Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 22 500 рублей. В ходе предварительного расследования ущерб был частично возмещен.На период следствия в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.