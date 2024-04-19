Убирали старую листву и мусор, привели в порядок могилы. В субботнике приняли участие Волонтеры культуры, сотрудники Областной библиотеки для детей и молодёжи и Инспекции госохраны

Убирали старую листву и мусор, привели в порядок могилы. В субботнике приняли участие Волонтеры культуры, сотрудники Областной библиотеки для детей и молодёжи и Инспекции госохраны объектов культурного наследия, рассказали в правительстве. Участники субботника работали несколько часов. За это время они облагородили могилы и территории вокруг захоронений архитектора-реставратора, историка архитектуры Александра Столетова, архитектора Леонида Зотова, художника