Во Владимирской области продолжается разив Оки.

Во Владимирской области продолжается разив Оки. Специалисты прогнозируют, что в ближайшее время река может залить участки дорог и отрезать населённые пункты Боровицы и Благовещенское Муромского района. Об этом рассказали наши коллеги из региональных СМИ, ссылаясь на данные Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.Меж тем на текущий момент на территории Владимирской области подтоплены 206 приусадебных участков, а также 3 участка автотрасс. В районе половодья стоят 206 домов, где обитает 251 житель, в том числе 31 несовершеннолетний.