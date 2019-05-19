64-й конкурс европейской песни отгремел в Тель-Авиве. Две недели представители 35 стран здесь репетировали, давали пресс-конференции, волновались и переживали. Теперь все позади. Призер назван!

64-й конкурс европейской песни отгремел в Тель-Авиве. Две недели представители 35 стран здесь репетировали, давали пресс-конференции, волновались и переживали. Теперь все позади. Призер назван!Предпочтения букмекеров менялись после каждой репетиции. Вначале они прочили победу нашему Сергею Лазареву. Потом претендентом на обладание хрустальным микрофоном был женоподобный француз мусульманского происхождения Билаль Хассани. В Европе такое очень любят. Он публично объявил о своей гомосексуальности, за что подвергался расистским и гомофобным атакам и даже угрозам смерти. А на сцене "Евровидения" появился в сопровождении фактурных девиц.Хорошие ставки были на победу 24-летнего Дункана Лоуренса из Нидерландов с песней Arcade – он долго лидировал с серьезным отрывом. Правда, его участие с "Евросонге" не обошлось без скандала – его песня была опубликована раньше 1 сентября 2018 года, хотя правилами это не допускается. Он и стал в итоге победителем!Напомним, конкурс "Евровидение-2019" проходил в Израильском центре торговых ярмарок и выставок – EXPO Tel Aviv. Здесь была установлена грандиозная сцена, созданная дизайнером Флорианом Видером. В финале конкурса на ней появились не только участники смотра европейской музыки, но и признанные звезды – от Верки Сердючки до Кончиты Вурст и самой Мадонны. Хотя старушка пела часто мимо нот и хуже многих юных участников конкурса.По условиям "Евросонга", в будущем году он должен петь и плясать в стране-победительнице года этого. Таким образом, "Евровидение-2020" состоится в Нидерландах.