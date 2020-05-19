Эксперт рассказал о метеоре, замеченном в небе над Сибирью. Представитель сообщества любителей астрономии КрасАстро Роман Морячков отметил, что железно-каменное небесное тело было небольшим – максимум 10 сантиметров в диаметре. Вероятнее всего, от метеора ничего не осталось.

Эксперт рассказал о метеоре, замеченном в небе над Сибирью. Представитель сообщества любителей астрономии КрасАстро Роман Морячков отметил, что железно-каменное небесное тело было небольшим – максимум 10 сантиметров в диаметре."Скорее всего, он сгорел полностью, поэтому метеоритом его не назвать. Врезался он в атмосферу на высоте примерно 100 километров, пролетел 150-200 километров и сгорел уже на высоте 20-30 километров", – цитирует Морячкова РИА Новости.Замеченный в ряде городов Сибири метеор был небольшим, не более 10 сантиметров, и сгорел в атмосфере на высоте 20-30 километров, заявил РИА Новости представитель сообщества любителей астрономии КрасАстро Роман Морячков.Ранее профессор физико-технологического института Уральского федерального университета (УрФУ), глава метеоритных экспедиций вуза Виктор Гроховский рассказал информагентству, что небесное тело, вероятнее всего, упало в таежном районе, так что искать его бесполезно.В региональном управлении МЧС отметили, что никаких падений небесных тел не фиксировали и никто из местных жителей в этой связи к спасателям не обращался. Однако в ряде городских пабликов в соцсетях появились сообщения о светящемся шаре в небе, а также видеозаписи. Необычное явление могли наблюдать жители Красноярска, Канска, а также Хакасии и Тувы.