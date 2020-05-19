Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK) ожидает, что крупнейшая экономика Европы сократится по меньшей мере на 10% в этом году из-за пандемии коронавируса, пишет Reuters.

Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK) ожидает, что крупнейшая экономика Европы сократится по меньшей мере на 10% в этом году из-за пандемии коронавируса, пишет Reuters.Правительство Германии прогнозирует рекордное сокращение ВВП на 6,3% в 2020 году.Экономика Германии уже вошла в рецессию, пережив в первом квартале максимальный спад со времен мирового финансового кризиса.Перспективы экономики остаются крайне неопределенными, поскольку темпы восстановления во многом зависят от ситуации с коронавирусом.В 2021 году, по прогнозам DIHK, ВВП вырастет примерно на 5%.Опрос DIHK, проведенный среди примерно 10 тысяч промышленных компаний в период с 4 по 6 мая, показал, что три четверти фирм столкнулись со снижением спроса и 80% ожидают существенного падения продаж."Немецкий бизнес сталкивается с самым большим вызовом после окончания Второй мировой войны", — заявил президент DIHK Эрик Швайцер.Почти 50% немецких промышленных компаний откладывают инвестиции и планируют сократить свои бюджеты из-за пандемии COVID-19.Опрос также показал, что из-за сбоев, вызванных вспышкой коронавируса во многих странах мира, почти пятая часть немецких промышленных компаний сейчас реорганизует свои цепочки поставок.